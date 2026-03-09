Victoria Club settimana di musica e atmosfera nel cuore di Abano Terme

Al Victoria Club di piazza Cortesi ad Abano Terme si svolge una settimana dedicata alla musica dal vivo e all’intrattenimento, con serate che attirano sia residenti che visitatori. Il locale, situato all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria, offre un programma ricco di eventi musicali e momenti di svago, in un ambiente che combina il fascino dell’hotel con l’atmosfera vivace del locale.

Serate all’insegna della musica dal vivo e dell’intrattenimento al Victoria Club, il locale di piazza Cortesi situato all’interno del prestigioso Hotel Trieste & Victoria, nel cuore di Abano Terme. Anche questa settimana il calendario propone un ricco programma di appuntamenti tra musica, convivialità e atmosfera elegante. Si parte mercoledì, quando sul palco saliranno Capodacqua e Favaretto, pronti ad accompagnare il pubblico con una serata di musica e intrattenimento. Il programma prosegue giovedì con un’altra serata musicale che vedrà protagonisti Linda Nordio e Luca Ardini, una combinazione capace di regalare ritmo e coinvolgimento agli ospiti del locale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

