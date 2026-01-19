Victoria Club una settimana di musica e spettacolo nel cuore di Abano Terme

Victoria Club, nel cuore di Abano Terme, propone una settimana di musica dal vivo e spettacoli in un’atmosfera elegante. Situato all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria, il locale offre appuntamenti pensati per accompagnare cene e momenti di relax, valorizzando la raffinatezza delle voci e delle atmosfere che contraddistinguono questa location storica. Un’occasione per vivere l’eccellenza culturale e musicale nel centro termale.

A Pratola Serra comincia il Chimishow: colpaccio del Victoria Solofra. Maffei: "Voluto fortemente, il club vuole vincere" - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.