Victoria Club una settimana di musica e spettacolo nel cuore di Abano Terme

Victoria Club, nel cuore di Abano Terme, propone una settimana di musica dal vivo e spettacoli in un’atmosfera elegante. Situato all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria, il locale offre appuntamenti pensati per accompagnare cene e momenti di relax, valorizzando la raffinatezza delle voci e delle atmosfere che contraddistinguono questa location storica. Un’occasione per vivere l’eccellenza culturale e musicale nel centro termale.

