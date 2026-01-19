Victoria Club una settimana di musica e spettacolo nel cuore di Abano Terme
Victoria Club, nel cuore di Abano Terme, propone una settimana di musica dal vivo e spettacoli in un’atmosfera elegante. Situato all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria, il locale offre appuntamenti pensati per accompagnare cene e momenti di relax, valorizzando la raffinatezza delle voci e delle atmosfere che contraddistinguono questa location storica. Un’occasione per vivere l’eccellenza culturale e musicale nel centro termale.
Musica dal vivo, voci raffinate e atmosfere eleganti: il Victoria Club di piazza Cortesi, situato all’interno dello storico complesso dell’Hotel Trieste & Victoria ad Abano Terme, si prepara a una settimana ricca di appuntamenti pensati per accompagnare cene e serate all’insegna.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Victoria Club di Abano: musica, cena spettacolo e grandi serate per tutta la settimanaIl Victoria Club di Abano, situato all’interno dell’hotel Trieste e Victoria in piazza Cortesi, propone una settimana ricca di musica, cena e spettacolo.
Leggi anche: Settimana di musica e spettacolo al Victoria Club di abano: tra grandi voci e dj set d’autore
Musica, spettacolo e atmosfera esclusiva: la settimana del Victoria club - Settimana ricca di appuntamenti al Victoria Club di Piazza Cortesi, elegante locale situato all’interno del complesso dell’Hotel Trieste & Victoria, storica struttura della famiglia Borile, nel cuore ... padovaoggi.it
A Pratola Serra comincia il Chimishow: colpaccio del Victoria Solofra. Maffei: "Voluto fortemente, il club vuole vincere" - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.