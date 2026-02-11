Victoria Club una settimana di musica e intrattenimento nel cuore di Abano Terme

Questa settimana il Victoria Club di Abano Terme si anima con concerti, serate di musica dal vivo e eventi di intrattenimento. Il locale, che si trova nel cuore della città, all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria, offre un programma intenso di appuntamenti per gli amanti del divertimento e del buon cibo. Gli spettatori possono aspettarsi serate piacevoli, tra musica, sapori e socialità.

Settimana ricca di musica, gusto e intrattenimento al Victoria Club, elegante locale di Piazza Cortesi ad Abano Terme, situato all'interno dello storico complesso dell'Hotel Trieste & Victoria. Un punto di riferimento per chi cerca serate curate, tra cene spettacolo e momenti conviviali.

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO La tua cena spettacolo targata STAR CLUB VICTORIA CLUB! LIVE DINNER Marica Rotondo DJ SET by Matteo Favaretto CENA €50 TAVOLO SOLO DONNE €35 AFTER DINNER €15

