Mia madre investita da uno scooter sulla corsia preferenziale

Ieri, nella zona del Mercato Caramanico in via Nuova Poggioreale, si è verificato un grave incidente stradale. Una donna è stata investita da uno scooter sulla corsia preferenziale, suscitando preoccupazione tra i passanti e le autorità locali. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di una maggiore attenzione e rispetto delle norme stradali per garantire la sicurezza di tutti.

Incidente stradale ieri nella zona del Mercato Caramanico in via nuova Poggioreale una donna è stata investita da uno scooter. La denuncia del figlio della ferita pubblicata dal deputato Francesco Emilio Borrelli: "Buona sera questo post è rivolto a chiunque possa aiutare il quartiere di.

Anziana investita da pirata della strada, la figlia: "Mia madre in fin di vita, cerchiamo testimoni" - L'anziana, inizialmente soccorsa in codice giallo all'ospedale Sandro Pertini, è stata ricoverata al ... romatoday.it

"Buona sera questo post e'rivolto a chiunque puo'aiutare il quartiere di poggioreale a risolvere questo grande problema. Stamattina ore 10:30 un altro grave incidente in via nuova poggioreale, stavolta a farne le spese e' stata mia madre investita da uno scoot - facebook.com facebook

