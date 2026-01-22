Laboratorio teatrale all' istituto Sperone-Pertini gli studenti sul palco raccontano le loro storie

Presso l'istituto Sperone-Pertini di Palermo si svolge un laboratorio teatrale dedicato agli studenti della scuola media. Attraverso attività di scrittura e interpretazione, i ragazzi hanno l'opportunità di esprimere le proprie storie e riflessioni sul palco. Un percorso che favorisce la crescita personale e il senso di comunità, promuovendo l'importanza della cultura teatrale nella formazione educativa.

Un laboratorio di scrittura e interpretazione teatrale con i ragazzi della media dell'istituto comprensivo Sperone Pertini di Palermo. Il progetto "Adesso vi raccontiamo noi." attualmente in corso, è finanziato dal Ministero della Cultura e Siae e impegna 50 ragazzi due giorni a settimana.

