Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 di questa mattina, la rete di viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità, che ha comunicato lo stato del traffico e eventuali variazioni sulla viabilità regionale. La redazione ha diffuso le ultime informazioni riguardanti la situazione delle strade e dei mezzi pubblici, garantendo un servizio di aggiornamento in tempo reale ai cittadini.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna a tratti tra le uscite Casilina Ardeatina che tra diramazione Roma nord e Nomentana in esterna rallentamenti tra Casal del Marmo e via del Pescaccio tra Roma Fiumicino e Pontina e code a tratti tra piatti ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento tra Tor Cervara e la tangenziale est verso il centro e nel senso opposto tra Tor Cervara e raccordo anulare sulla Roma Fiumicino contatti tra anulare via del Cappellaccio verso l'Eur nel quadrante sud...