La tratta Bagnoli-Gerolomini della Cumana riapre il 21 febbraio era chiusa per danni da bradisismo

12 feb 2026

Questa mattina la tratta Bagnoli-Gerolomini della Cumana riapre dopo essere stata chiusa per i danni causati dal bradisismo. La riapertura è prevista per giovedì 21 febbraio, mentre i lavori di sistemazione sulla tratta Bagnoli-Mostra richiedono ancora un’interruzione, che durerà dal 18 al 20 febbraio. I pendolari potranno tornare a usare la linea come prima, dopo alcuni giorni di disagi.

Giovedì 21 febbraio sarà nuovamente attiva la tratta Bagnoli-Gerolomini della Cumana; per gli ultimi lavori sarà interrotta la tratta Bagnoli-Mostra dal 18 al 20 febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Cumana, fine dei disagi: dal 21 febbraio riapre il tratto Bagnoli–Gerolomini

A partire dal 21 febbraio 2026, la linea Cumana riaprirà interamente tra Montesanto e Torregaveta, includendo il tratto Bagnoli–Gerolomini.

Viaggio in Cumana da Torregaveta a Gerolomini, attese e navette alternative

Un viaggio in Cumana da Torregaveta a Gerolomini offre un percorso di circa 45 minuti, tra attese e possibili soluzioni alternative.

