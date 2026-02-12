La tratta Bagnoli-Gerolomini della Cumana riapre il 21 febbraio era chiusa per danni da bradisismo
Questa mattina la tratta Bagnoli-Gerolomini della Cumana riapre dopo essere stata chiusa per i danni causati dal bradisismo. La riapertura è prevista per giovedì 21 febbraio, mentre i lavori di sistemazione sulla tratta Bagnoli-Mostra richiedono ancora un’interruzione, che durerà dal 18 al 20 febbraio. I pendolari potranno tornare a usare la linea come prima, dopo alcuni giorni di disagi.
Giovedì 21 febbraio sarà nuovamente attiva la tratta Bagnoli-Gerolomini della Cumana; per gli ultimi lavori sarà interrotta la tratta Bagnoli-Mostra dal 18 al 20 febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Cumana, fine dei disagi: dal 21 febbraio riapre il tratto Bagnoli–Gerolomini
A partire dal 21 febbraio 2026, la linea Cumana riaprirà interamente tra Montesanto e Torregaveta, includendo il tratto Bagnoli–Gerolomini.
Viaggio in Cumana da Torregaveta a Gerolomini, attese e navette alternative
Un viaggio in Cumana da Torregaveta a Gerolomini offre un percorso di circa 45 minuti, tra attese e possibili soluzioni alternative.
Cumana, riapre la tratta Bagnoli-Girolamini: ecco la dataEAV informa che da giovedì 21 febbraio 2026 verrà riaperta la tratta Bagnoli – Gerolomini della linea Cumana, precedentemente interrotta a causa delle ... ilmattino.it
Cumana, dal 21 febbraio sarà riattivata la tratta Bagnoli-GerolominiEav informa che da sabato 21 febbraio 2026 verrà riaperta la tratta Bagnoli-Gerolomini della linea Cumana, precedentemente interrotta a causa delle lesioni strutturali riscontrate nella galleria Monte ... napolitoday.it
Linea Cumana: 21 febbraio riattivazione della tratta Bagnoli-Gerolomini https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17573 - facebook.com facebook
