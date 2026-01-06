Viavai sospetto dall' appartamento blitz dei carabinieri | trovato oltre 1 chilo di cocaina

Venerdì 2, i carabinieri di Bondeno e Ferrara hanno eseguito un’operazione che ha portato al sequestro di oltre un chilogrammo di cocaina in un appartamento locale. L’attività, svolta congiuntamente, si inserisce in un più ampio controllo sul territorio volto a contrastare il traffico di droga. L’intervento ha portato alla scoperta e alla confisca di sostanze stupefacenti di rilevante quantità.

Maxi sequestro di droga. Nel pomeriggio di venerdì 2 i carabinieri di Bondeno, supportati dai colleghi di Ferrara, hanno portato a termine un'operazione che ha condotto al sequestro di oltre un chilogrammo di cocaina all'interno di un'abitazione del territorio. L'intervento è scaturito a seguito.

