A Biella, via Italia recentemente rinnovata con nuovi selciati e marciapiedi si è trovata subito invasa da deiezioni canine lasciate a terra e non raccolte dai proprietari degli animali. La situazione ha attirato l’attenzione dei residenti, che hanno segnalato il problema alle autorità locali. La strada, appena sistemata, si trova ora in condizioni di degrado a causa di questa problematica.

Via Italia a Biella, appena ristrutturata con nuovi selciati e marciapiedi, è stata invasa da deiezioni canine non raccolte. L’assessore ai lavori pubblici Cristiano Franceschini ha lanciato una campagna di sensibilizzazione urgente per proteggere l’intervento pubblico appena completato. Cittadini e commercianti denunciano il degrado immediato che minaccia la durata dei lavori, costringendo i negozi a pulire quotidianamente gli spazi davanti alle attività. Il paradosso del decoro urbano. Il centro di Biella si presenta tirato a lucido dopo i recenti cantieri, ma basta abbassare lo sguardo per vedere come le immondizie animali cancellino in un attimo il decoro tanto atteso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Italia: il degrado canino cancella il nuovo selciato

