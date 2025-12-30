Fabio Canino racconta il nuovo amore | Emanuele ha 32 anni ed è il mio compagno

Fabio Canino, ospite di Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera, ha condiviso per la prima volta dettagli sulla sua vita privata, rivelando il suo nuovo compagno, Emanuele, di 32 anni. In un confronto sincero, Canino ha parlato del loro rapporto, offrendo uno sguardo autentico sulla sua esperienza personale e sui cambiamenti recenti nella sua vita.

Fabio Canino è stato ospite di Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera, dove ha scelto di raccontarsi senza filtri, parlando per la prima volta in modo approfondito del suo nuovo compagno. Un'intervista intima, in cui il giudice storico di Ballando con le Stelle ha condiviso una parte molto personale della sua vita, sorprendendo il pubblico. " Io sono la prova provata che l'amore può capitare a chiunque ", ha dichiarato. " Fino a 60 anni non ho trovato il compagno di vita, poi è arrivato Emanuele ". Parole semplici ma dense di significato, che raccontano un sentimento nato quando ormai non se lo aspettava più.

