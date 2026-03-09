Via Bari via Napoli e paraggi | nessuno viene a spazzare

Da mesi nessun operatore della Rap interviene per pulire via Bari, via Napoli e le strade adiacenti. Le vie rimangono senza interventi di nettezza urbana, lasciando rifiuti e sporcizia visibili lungo i marciapiedi e le carreggiate. La situazione si protrae senza che siano stati effettuati interventi di manutenzione o di pulizia da parte dell’azienda incaricata.

Da mesi non si vede nessun operatore della Rap a spazzare la via Bari, la via Napoli e le loro relative traverse. Ogni giorno assistiamo ad una visione indecorosa per noi palermitani e per i turisti. Siamo a pochi metri dalla via Maqueda ed offriamo questo spettacolo indecoroso e di in civiltà ai turisti. Noi che abitiamo nella zona siamo costretti a posteggiare fra i rifiuti tra un auto ed un altra. Intervenite ma con costanza almeno settimanale. Carta d'identità elettronica, a Capaci i non residenti pagano un supplemento: "Perché non dirlo prima della prenotazione?" "Pronto soccorso del Cervello, ringrazio il medico (di cui non conosco il nome) che ha salvato la vita a un mio parente" "Il reparto di Terapia intensiva polivalente del Policlinico è un'eccellenza, grazie a medici e infermieri: mi avete salvato la vita" 🔗 Leggi su Palermotoday.it

