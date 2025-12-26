ciro e i senatori per spazzare via i dubbi di riad

L’ombra del dubbio. Ecco il più insidioso avversario del Bologna dopo la notte di Riad. La sconfitta di Supercoppa contro il Napoli, unita ai due kappao al Dall’Ara davanti a Cremonese e Juve, può seminare dentro la squadra un clima di sfiducia e il timore di un ridimensionamento degli obiettivi. Il cocktail micidiale di infortuni e stanchezza, per il groviglio di partite a ritmi serratissimi, ha inceppato la macchina da gioco di Italiano togliendole velocità, sicurezza e brio, armi fondamentali per alimentare un calcio aggressivo e di pressione come quello predicato dall’uomo di Ribera. Premesso che il Napoli di Supercoppa avrebbe stroncato qualsiasi squadra italiana nei giorni di Riad, sono convinto che il Bologna abbia gli anticorpi per curare questa malattia di stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

