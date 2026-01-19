Conte prima di Copenaghen-Napoli | Assenti? Proviamo l’impresa qui nessuno è mago e nessuno fa magie

In vista della sfida di Champions League tra Copenaghen e Napoli, l’allenatore azzurro Antonio Conte ha sottolineato le difficoltà legate agli infortuni della squadra. In conferenza stampa, ha affermato che, nonostante le assenze, il Napoli proverà a conquistare un risultato positivo, ricordando che nessuno è in grado di fare magie nel calcio. Un approccio pragmatico e realistico in vista di un appuntamento importante.

