Via al rimborso delle spese per i libri scolastici per gli studenti di Spoltore | tempi e modalità

Da venerdì 20 marzo, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Spoltore potranno richiedere i rimborsi per le spese sostenute per l'acquisto dei libri scolastici. Le modalità di richiesta e i tempi di erogazione saranno comunicati dall’amministrazione comunale. La misura riguarda tutti gli studenti iscritti alle scuole di Spoltore che abbiano sostenuto tali spese negli ultimi mesi.

Dal 20 marzo saranno erogati: si potranno riscuotere alla Banca popolare di Bari (ex Caripe) presentando un documento di riconoscimento valido e il codice fiscale. Il sindaco Trulli: "Garantito in poco più di un mese dalla chiusura delle domande". Tutti i dettagli forniti dall'amministazione I beneficiari potranno riscuotere le somme presso gli sportelli di tesoreria di qualsiasi filiale della Banca popolare di Bari (ex Caripe) presentando un documento di riconoscimento valido e il codice fiscale. Chi ha indicato l'Iban al momento della domanda riceverà direttamente l'accredito sul conto. I richiedenti non aventi diritto sono stati informati tramite apposita comunicazione scritta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Prorogato fino al 6 febbraio il termine per presentare le richieste di rimborso per i libri scolasticiLo ha fatto sapere il Comune di Pescara in merito al bando per chiedere il rimborso totale o parziale dei libri di testo scolastici per l'anno... Leggi anche: Tempi incerti sull'erogazione delle borse di studio, gli studenti si incatenano davanti all'Adisu Aggiornamenti e notizie su Via al rimborso delle spese per i libri... Temi più discussi: Prestiti estinti in anticipo, ai clienti spetta il rimborso delle spese accessorie; Rimborso diritti di copia e di certificato: i chiarimenti del Ministero; Alluvione giugno 2024: al via la rendicontazione delle spese per i rimborsi; Claire’s Italy, via libera alla CIGS per cessazione di attività per 244 lavoratori. Via al rimborso delle spese per i libri scolastici per gli studenti di Spoltore: tempi e modalitàDal 20 marzo saranno erogati: si potranno riscuotere alla Banca popolare di Bari (ex Caripe) presentando un documento di riconoscimento valido e il codice fiscale. Il sindaco Trulli: Garantito in poc ... ilpescara.it Fondazione Rete Lirica, via al rimborso dei bigliettiLa Fondazione Rete Lirica delle Marche comunica che da domani, verrà dato il via ai rimborsi dei biglietti e delle quote di abbonamento per l’opera ’L’italiana in Algeri’ di Gioachino Rossini. La ... ilrestodelcarlino.it Deiezioni canine ovunque: strade al limite dell’igiene Segnalazione da via Zara, via Cacciatore e via Carucci, a Salerno. Residenti denunciano la presenza diffusa di deiezioni canine lungo marciapiedi e carreggiate, con strade descritte ormai ai limiti dell’igie - facebook.com facebook Il Comune di San Benedetto dichiara guerra alla cocciniglia, via ai trattamenti. Al via ciclo su alberate e pinete costituite da esemplari di pino domestico #ANSA x.com