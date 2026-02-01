Prorogato fino al 6 febbraio il termine per presentare le richieste di rimborso per i libri scolastici

Il Comune di Pescara ha deciso di prolungare fino al 6 febbraio alle 12 il termine per presentare le domande di rimborso per i libri scolastici. Chi ha speso per i libri quest’anno avrà ancora qualche giorno in più per fare domanda e ricevere un aiuto parziale o totale. La proroga mira a dare più tempo agli studenti e alle famiglie per presentare la richiesta, evitando che molti perdano questa opportunità.

Lo ha fatto sapere il Comune di Pescara in merito al bando per chiedere il rimborso totale o parziale dei libri di testo scolastici per l'anno 20252026 Il Comune di Pescara ha fatto sapere che il bando per ottenere il rimborso totale o parziale delle spese per i libri scolastici è stato prorogato al 6 febbraio alle ore 12. Si tratta della fornitura per l'anno scolastico in corso 20252026 per le scuole secondarie di primo e di secondo grado riservato gli studenti residenti a Pescara e appartenenti a un nucleo familiare con situazione reddituale risultante dalla dichiarazione unica relativa all'Isee non superiore a 15.

