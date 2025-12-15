Tempi incerti sull' erogazione delle borse di studio gli studenti si incatenano davanti all' Adisu

Gli studenti protestano davanti alla sede dell'Adisu Puglia, manifestando il loro disagio per i ritardi nell'erogazione delle borse di studio e l'accesso alle residenze universitarie. La protesta, caratterizzata da incatenamenti e slogan, evidenzia l'incertezza e le difficoltà che gli studenti stanno affrontando in vista delle scadenze accademiche.

"Dove sono le borse di studio? Basta rubarci il futuro". È uno dei messaggi che da questa mattina capeggia nei pressi della sede dell'Adisu Puglia, per lanciare la protesta contro i ritardi legati all'emissione delle borse di studio per i posti nelle residenze universitarie dell'Agenzia.