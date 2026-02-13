Sara Bianchi, 31 anni, è stata condannata dalla Corte d'Appello di Firenze a risarcire con 40mila euro due donne musulmane di Crema, dopo averle insultate online con frasi discriminatorie come

AGI - La Corte d'Appello di Firenze ha condannato una donna di 31 anni a risarcire 20mila euro a testa a due rappresentanti dell''Associazione giovani musulmane d'Italia di Crema' per averle offese con frasi come "queste persone si meriterebbero ben peggio dell'essere definite maiali" e "imbecilli che buttano via la propria dignità in nome di Allah". Il verdetto. La sentenza conferma le statuizioni civili già stabilite in primo grado mentre la condanna a nove mesi di reclusione inflitta dal giudice nel primo giudizio per diffamazione aggravata e vilipendio della religione è stata dichiarata estinta per prescrizione visto che i fatti risalgono al maggio del 2015. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Offese via web a due musulmane, una donna dovrà risarcire 40mila euro

