Un cliente di Monza ha scoperto di aver subito una truffa tramite SMS spoofing, che ha portato a un prelievo non autorizzato di 40mila euro dal suo conto corrente. L’operatore ha riconosciuto la responsabilità e ha annunciato che il cliente sarà risarcito. L’incidente si è verificato l’8 marzo 2026, quando il denaro è stato sottratto senza il consenso dell’intestatario.

Monza, 8 marzo 2026 - Si era ritrovato sul conto corrente un prelievo di 40mila euro per un bonifico mai autorizzato, perché frutto di una truffa ormai nota come quella del "sms spoofing". La decisione. La somma verrà però restituita al cliente, comprensiva di interessi e di spese legali, da parte dell’intermediario bancario delle carte di credito perché il T ribunale civile di Monza ha escluso nei suoi confronti la colpa grave e rilevato che per tenerlo al sicuro sarebbe bastato applicare la direttiva europea che impone la "autenticazione a due fattori", con un codice otp in aggiunta al pin o alla password. Il raggiro. Il correntista aveva... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via 40mila euro dal conto con la truffa dell’sms spoofing: colpa dell’operatore, il cliente sarà risarcito

