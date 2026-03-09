Un avvocato ha contestato l’iter dell’inchiesta sul vetro nel latte, chiedendo verifiche sul trasferimento e sull’archiviazione dei documenti. Ha affermato di aver riscontrato numerose anomalie nel procedimento e ha espresso la sensazione che si voglia chiudere rapidamente il caso senza approfondimenti adeguati, sottolineando l’importanza di chiarire i fatti in modo completo.

“Mai viste così tante anomalie in un procedimento, ho la netta sensazione che questa vicenda si voglia chiudere in maniera frettolosa e che non vi sia la seria volontà di approfondire fatti che solo per un puro caso non si sono trasformati in tragedia”. L’avvocata Enza Forte del foro di Ragusa è determinata nel continuare la battaglia legale contro Parmalat spa denunciata da due suoi assistiti che hanno trovato tre pezzi di vetro all’interno di una bottiglia di latte Zymil. Nel luglio del 2025 Laura Allegria aprì una bottiglia di latte comprata dal figlio Filippo e, dopo aver iniziato a bere, si è ritrovata un pezzo di vetro in bocca. Con lei, in quel momento, c’era anche il figlio che ha raccontato di aver poi svuotato la bottiglia rinvenendo altri due pezzi di vetro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vetro nel latte, l’avvocata contesta l’iter dell’inchiesta: “Chieste verifiche sul trasferimento e sull’archiviazione”

Articoli correlati

Alpinisti morti sul Gran Sasso, chiesta l’archiviazione dell’inchiestaLa Procura di Teramo ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte degli alpinisti Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due amici di...

Alpinisti morti sul Gran Sasso, chiesta l'archiviazione dell'inchiesta. "Nessuna responsabilità per i soccorsi"L’indagine era partita in seguito a un esposto presentato dai familiari delle vittime, la Procura non avrebbe ravvisato responsabilità penali...

Una raccolta di contenuti su Vetro nel latte l'avvocata contesta...

Temi più discussi: Frammenti di vetro nel latte, l’indagine cambia rotta - POP; Cereulide nel latte in polvere: 150 casi segnalati in Europa. I prodotti richiamati in Italia; Allerta per integratore di moringa dagli USA: Salmonella resistente agli antibiotici; Ancora movida violenta: rissa tra minorenni.

Beve un bicchiere di latte e si ritrova un pezzo di vetro in bocca. Denuncio l’azienda. La replica: Verifiche in corsoBeve un bicchiere di latte e si ritrova un pezzo di vetro in bocca. È successo a Vittoria, nel Ragusano, dove un 24enne, accompagnato dall’avvocato Vincenza Forte, si è recato al comando dei ... ilfattoquotidiano.it

A Londra tornano i lattai a domicilio. Il latte in vetro consegnato porta a portaMentre in tanti Paesi – Italia compresa – continua a svilupparsi una rete sempre più fitta di negozi alla spina dove poter fare una spesa sfusa ecologica e rispettosa dell’ambiente, in alcune zone ... gamberorosso.it

Polvere d’arancia fatta in casa: un pizzico nei dolci e il profumo è irresistibile! Conservala in vetro e usala quando vuoi. Ricetta nei commenti - facebook.com facebook

Vetro di Aquileia, II secolo d.C. x.com