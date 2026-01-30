Alpinisti morti sul Gran Sasso chiesta l' archiviazione dell' inchiesta Nessuna responsabilità per i soccorsi

Da riminitoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Teramo ha chiesto di archiviare l’indagine sulla morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, due alpinisti di Santarcangelo di Romagna. Gli investigatori non trovano responsabilità nei soccorsi, che sarebbero stati svolti correttamente. La richiesta arriva dopo aver analizzato tutte le piste e le testimonianze, con l’obiettivo di chiudere il caso senza ulteriori indagini.

L’indagine era partita in seguito a un esposto presentato dai familiari delle vittime, la Procura non avrebbe ravvisato responsabilità penali chiedendo l’archiviazione al gip Per quella tragedia, che ha visto i soccorritori dei due alpinisti rimanere a loro volta bloccati per sei giorni sulle alture del Gran Sasso a causa della feroce tormenta, l'unico indagato era un funzionario intermedio del Soccorso alpino e speleologico. Secondo quanto era emerso dall’inchiesta, erano state in totale 17 le chiamate per chiedere aiuto partite dal cellulare di uno dei due alpinisti romagnoli prima di morire sul Gran Sasso.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

