Alpinisti morti sul Gran Sasso chiesta l' archiviazione dell' inchiesta Nessuna responsabilità per i soccorsi

La Procura di Teramo ha chiesto di archiviare l’indagine sulla morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, due alpinisti di Santarcangelo di Romagna. Gli investigatori non trovano responsabilità nei soccorsi, che sarebbero stati svolti correttamente. La richiesta arriva dopo aver analizzato tutte le piste e le testimonianze, con l’obiettivo di chiudere il caso senza ulteriori indagini.

L’indagine era partita in seguito a un esposto presentato dai familiari delle vittime, la Procura non avrebbe ravvisato responsabilità penali chiedendo l’archiviazione al gip Per quella tragedia, che ha visto i soccorritori dei due alpinisti rimanere a loro volta bloccati per sei giorni sulle alture del Gran Sasso a causa della feroce tormenta, l'unico indagato era un funzionario intermedio del Soccorso alpino e speleologico. Secondo quanto era emerso dall’inchiesta, erano state in totale 17 le chiamate per chiedere aiuto partite dal cellulare di uno dei due alpinisti romagnoli prima di morire sul Gran Sasso.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Gran Sasso

La Procura dell’Aquila ha chiesto di archiviare l’inchiesta sulla morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Gran Sasso

Argomenti discussi: MORTE SUL GRAN SASSO, CHIESTA L’ARCHIVIAZIONE PER LA TRAGEDIA DEI DUE ALPINISTI ROMAGNOLI; Luca e Cristian morti sul Gran Sasso, chiesta l’archiviazione dopo l’esposto dei familiari; Alpinisti morti, la Procura di Teramo chiede l'archiviazione; ALPINISTI MORTI SUL GRAN SASSO: APERTA L'INCHIESTA, SI INDAGA SU FUNIVIA, SOCCORSI E SEGNALETICA.

Alpinisti morti sul Gran Sasso, la procura chiede l'archiviazione: nessuna colpaIl caso C’è la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Teramo per l’inchiesta sulla morte degli alpinisti di Santarcangelo di Romagna Luca Perazzini e ... ilmessaggero.it

Alpinisti morti sul Gran Sasso, chiesta l'archiviazione: Nessuna responsabilità per la tragedia di Luca e CristianLa Procura dell’Aquila ha chiesto di archiviare l’inchiesta sulla morte di Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48 anni, i due amici di Santarcangelo di Romagna, avvenuta nel dicembre 2024. Ecc ... msn.com

La Procura di Teramo chiede l’archiviazione sull’inchiesta per la morte dei due alpinisti riminesi sul Gran Sasso. Indagini durate un anno dopo l’esposto dei familiari. - facebook.com facebook

CCIAA del Gran Sasso d'Italia : ’ Nel Centro Congressi Zordan dell’Università degli Studi dell'Aquila, abbiamo celebrato il talento e la visione delle donne x.com