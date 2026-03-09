Il vescovo sta portando avanti la sua visita pastorale, incontrando da oggi fino a domenica 15 marzo le comunità delle parrocchie di San Pio X e San Giovanni Evangelista. Sono circa 6.000 le famiglie che ha accolto durante questo percorso, che coinvolge diverse zone della diocesi. La visita prosegue con incontri e celebrazioni nelle aree interessate.

Continua la visita pastorale del vescovo che, da oggi a domenica 15 marzo, incontrerà le parrocchie di San Pio X e San Giovanni Evangelista. Le due parrocchie formano un’unità pastorale con oltre 6.000 famiglie e più di 13.000 persone e, da tre mesi, sono entrambe affidate a don Mauro Dall’Agata, coadiuvato dal cappellano don Jean Claude Atsutse. Il primo appuntamento è oggi alle 20,30 a San Pio X con la veglia di preghiera unitaria che inaugura la visita e che sarà animata dai cori parrocchiali. Seguirà l’assemblea col vescovo aperta a tutti e alla quale sono invitati in particolare i membri dei cori, gli accoliti, i gruppi liturgici e i ministri straordinari dell’eucarestia, il Masci, il gruppo famiglia e quello dei fidanzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vescovo in visita pastorale. Accolto da 6mila famiglie

Leggi anche: Predappio, vescovo in visita pastorale

Visita pastorale del vescovo Corazza a PremilcuoreContinua la visita pastorale del vescovo Livio Corazza che fino all’1 marzo incontrerà l’unità pastorale di Premilcuore che comprende anche le...

Aggiornamenti e notizie su Vescovo in visita pastorale Accolto da....

Temi più discussi: Vescovo in visita pastorale. Accolto da 6mila famiglie; Quell’impegno a far sentire tutti accolti in una periferia che soffre le brutture di criminalità e violenza; Rocca de' Baldi, San Biagio e Morozzo, in festa, accolgono il vescovo in visita pastorale; Visita pastorale a Castelfidardo: incontro con i 140 alunni dell’Istituto Sant’Anna.

Rivarolo: il vescovo in visita alla Fondazione Tosi CippellettiRIVAROLO MANTOVANO È iniziata venerdì la visita pastorale del vescovo di Cremona Antonio Napolioni, che ha scelto di partire dalla fondazione ... vocedimantova.it

Visita pastorale, il vescovo: «Costruiamo insieme»RIVAROLO DEL RE - «Voi mi avete testimoniato la laboriosità, la passione per la comunità, gli oratori, i paesi. Non facciamone dell’attaccamento una malattia. Bisogna un po’ salire sul monte a riposar ... laprovinciacr.it

Mario #Mandzukic all'Allianz Stadium, accolto da applausi e cori e poi l'abbraccio con Vlahovic a bordocampo. #JuvePisa - facebook.com facebook

#AchilleLauro accolto da un caloroso applauso, Conti: "Non sono stato un incosciente anziano a invitarlo" #sanremo2026 x.com