Predappio vescovo in visita pastorale

Questa mattina, il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, è tornato a visitare le parrocchie di Predappio e dei paesi vicini. Da domani fino a domenica, incontrerà le comunità dell’unità pastorale, che include anche Fiumana, Montemaggiore e San Cassiano. La visita prosegue con incontri e momenti di confronto con i fedeli, nel tentativo di rafforzare il legame tra chiesa e cittadini.

Riprende la visita pastorale nella diocesi di Forlì-Bertinoro del vescovo mons. Livio Corazza, che da domani a domenica 15 incontrerà le parrocchie dell'unità pastorale di Predappio, che comprende anche Fiumana, Montemaggiore, Predappio Alta, Sant'Agostino, San Cassiano, Santa Lucia in Bussano e San Savino. Tra gli appuntamenti previsti vi sono domani la messa alla residenza per anziani I Girasoli, la visita all'Opera San Camillo e ad alcune aziende, e alle 20.30 la veglia di preghiera per l'inizio della visita pastorale nella chiesa di Sant'Antonio a Predappio. Martedì sera visita al Consiglio Comunale e incontro con le organizzazioni di volontariato e le associazioni.

