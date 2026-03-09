Vertice a Catania | stop ai cani randagi nella Zona Industriale

Domani alle 10.30, presso la sede di Confindustria a Catania, si terrà un vertice dedicato alla questione dei cani randagi nella Zona Industriale. L’incontro coinvolgerà rappresentanti delle autorità locali e degli enti preposti alla gestione del problema. La riunione si concentra sulle strategie da adottare per contrastare la presenza dei cani senza padrone nell’area industriale.

Domani, 9 marzo alle ore 10.30, la sede di Confindustria a Catania ospiterà un vertice cruciale dedicato alla gestione del randagismo nella Zona Industriale. L’incontro riunisce autorità locali e rappresentanti aziendali per definire strategie condivise contro i branchi di cani che minacciano la sicurezza dei lavoratori. La presenza crescente di animali randagi ha generato negli ultimi mesi episodi di aggressività, creando situazioni di pericolo immediato per il personale impiegato nell’area produttiva. I partecipanti includono il comandante della polizia municipale Diego Peruga, la responsabile delle Politiche Ambientali del Comune di Catania Lara Riguccio e il dirigente dell’Unità di sanità pubblica veterinaria Michelangelo Privitera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

