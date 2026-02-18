Wagener saluta Mercedes con un tributo alla leggendaria Red Pig AMG | il concept che celebra un’icona del motorsport

Gorden Wagener ha presentato un nuovo concept car che rende omaggio alla storica Mercedes 300 SEL 6.3, nota come la “Red Pig” AMG, in occasione della sua uscita dall’azienda. Wagener ha deciso di riproporre il design di questa vettura leggendaria, facendo rivivere il suo spirito attraverso linee moderne. Il concept si ispira direttamente alla famosa auto da corsa, con dettagli che richiamano la sua identità iconica. La vettura esposta si distingue per le tonalità rosse e i dettagli sportivi, che richiamano la livrea originale della “Red Pig”.

Mercedes, un omaggio al passato firmato Wagener: rivive lo spirito della "Red Pig". Gorden Wagener, uscente Chief Design Officer di Mercedes-Benz, ha svelato un inedito concept car che rievoca la leggendaria Mercedes 300 SEL 6.8 AMG del 1971, soprannominata "Red Pig". La presentazione, avvenuta attraverso i suoi canali social a novembre 2025 con immagini tratte dal libro "Iconic Design: Das Design-Manifest der Marke", rappresenta un commiato creativo e un tributo alle origini della divisione sportiva AMG. Le origini di un mito: la "Red Pig" e la nascita di AMG. La Mercedes 300 SEL 6.8 AMG, conosciuta come "Red Pig" (Rote Sau in tedesco), è un'icona nella storia dell'automobilismo.