Verstappen corre con la Mercedes all'Estoril a Mondiale F1 appena finito | con lui anche un altro pilota

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la fine del campionato mondiale di F1 2025, Max Verstappen è tornato subito in pista all'Estoril, partecipando a un test con una Mercedes-AMG GT3. Accanto a lui, anche Jules Gounon, pilota di successo nel mondo delle corse. L'evento ha attirato l'attenzione degli appassionati, offrendo uno sguardo sulle future sfide e collaborazioni tra piloti di alto livello.

Mondiale F1 2025 finito, Max Verstappen torna subito in pista: test all'Estoril con una Mercedes-AMG GT3 insieme a Jules Gounon. Fanpage.it

