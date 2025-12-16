Verstappen corre con la Mercedes all'Estoril a Mondiale F1 appena finito | con lui anche un altro pilota

Dopo la fine del campionato mondiale di F1 2025, Max Verstappen è tornato subito in pista all'Estoril, partecipando a un test con una Mercedes-AMG GT3. Accanto a lui, anche Jules Gounon, pilota di successo nel mondo delle corse. L'evento ha attirato l'attenzione degli appassionati, offrendo uno sguardo sulle future sfide e collaborazioni tra piloti di alto livello.

Max Verstappen PUSHING TO THE LIMIT AT THE NORDSCHLEIFE Video

Verstappen senza tregua: è in pista all’Estoril con una Mercedes-AMG GT3 - La superstar olandese è impegnata oggi sul tracciato portoghese insieme al francese Jules Gounon, pilota ufficiale Mercedes- formulapassion.it

Stella: “Orgoglioso di Norris e Piastri, hanno permesso a McLaren di correre con equità e correttezza” #F1 #FIA #McLaren #Stella #Norris #Piastri #Verstappen #Leclerc #Ferrari #FIAAWARDS2025 x.com

Leclerc è stato l'unico ad impensierire Lando Norris ad Abu Dhabi Per Charles, quarto posto e podio mancato, sono arrivati i complimenti di Max: "So che ha dato tutto, lo fa sempre. È bello vederlo correre, dà sempre l'anima" #Verstappen #Leclerc #Ferr - facebook.com facebook

