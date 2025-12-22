Il 2026 l' anno del Pug di Bari? L' iter verso il sì tra linee guida e passaggi in Comune

Il 2026 sarà l'anno del nuovo Piano Urbanistico Generale della città di Bari? Il Comune da tempo lavora all'importante documento guida per lo sviluppo del capoluogo pugliese, aggiornando le direttive di oltre 50 anni fa inserite nel piano Quaroni. Da una parte prosegue il lavoro dei tecnici. 🔗 Leggi su Baritoday.it

