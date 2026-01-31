Contro la ' ndrangheta cresce la cooperazione internazionale Dominijanni | Procura di Reggio punto di riferimento all' estero

La procura di Reggio Emilia si conferma un punto di riferimento importante contro la ‘ndrangheta. La procura lavora sempre più in rete con le forze internazionali per contrastare le infiltrazioni mafiose nel territorio. Dominijanni sottolinea come questa cooperazione sia fondamentale per mettere in difficoltà le organizzazioni criminali. Intanto, al governo arriva l’appello per migliorare l’edilizia giudiziaria e per fare chiarezza sulle riforme. Nel frattempo, si denuncia anche l’abbandono delle imprese sotto amministrazione giudiziaria, spesso coinvolte dalla ‘ndrangheta.

All'inaugurazione dell'anno giudiziario, le parole del procuratore generale della Corte d'Appello evidenziano risultati, temi cruciali e criticità del lavoro degli uffici L’appello al governo sulle criticità dell’edilizia giudiziaria, la denuncia per l’abbandono delle imprese infiltrate dalla ‘ndrangheta e sottoposte ad amministrazione giudiziaria e un riferimento alla necessità di informazione completa e imparziale sulla riforma. Sono i punti cruciali dell’intervento del procuratore generale della corte d’appello Gerardo Dominijanni durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Luciano Gaspari, ex ufficiale di gara e figura di rilievo nel mondo della pallavolo italiana e internazionale, ci ha lasciato.

Lunedì 26 gennaio, Mani Tese organizza un incontro con insegnanti e genitori presso l'Istituto Primo Levi di Milano, dedicato al cambiamento climatico e alle energie pulite.

