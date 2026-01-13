' Ndrangheta nell' economia veronese | tre società in amministrazione giudiziaria

La Direzione investigativa antimafia di Brescia ha disposto l’amministrazione giudiziaria di tre società con sede a Verona, operanti nei settori immobiliare e vitivinicolo. Le autorità hanno ritenuto che queste aziende siano collegabili a un imprenditore affiliato alla 'ndrangheta. Questa misura mira a contrastare infiltrazioni criminali nell’economia locale, garantendo trasparenza e legalità nel rispetto delle norme vigenti.

Pe tre società con sede in provincia di Verona, attive nei settori immobiliare e vitivinicolo, è disposta l'amministrazione giudiziaria dalla Direzione investigativa antimafia di Brescia, che le ha ritenute riconducibili a un imprenditore legato a esponenti della 'ndrangheta.Lo riporta l'Ansa. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: ‘Ndrangheta e affari nel Nord, tre società in amministrazione giudiziaria Leggi anche: Juve Stabia, società in amministrazione giudiziaria Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. 'Ndrangheta e affari al Nord, tre società veronesi in amministrazione giudiziaria; 'Ndrangheta al Nord: 3 società veronesi in amministrazione controllata; Operazione della DIA nel Nord Italia, amministrazione giudiziaria per tre società veronesi legate alla 'Ndrangheta; ‘Ndrangheta al Nord, tre società veronesi in amministrazione giudiziaria. 'Ndrangheta nell'economia veronese: tre società in amministrazione giudiziaria - Il provvedimento è partito da Brescia, in seguito agli sviluppi nelle indagini dell'operazione “Glicine- veronasera.it

‘Ndrangheta nel veronese: tre società immobiliari e vitivinicole in amministrazione giudiziaria - L'inchiesta si è sviluppata a partire dall' "Operazione Glicine- reggiotv.it

Infiltrazione della 'Ndrangheta: tre società sotto amministrazione giudiziaria - Le aziende, attive nei settori immobiliare e vitivinicolo, sono riconducibili a un imprenditore già ai domiciliari ... zoom24.it

Nell’occasione, è stato presentato il nuovo progetto “La ’ndrangheta oltre la criminalità”, che propone di ribaltare la chiave di lettura del fenomeno mafioso - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.