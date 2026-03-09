Verifiche sulla facciata di un edificio | via Ponte Nuovo chiusa per due giorni

A Verona, via Ponte Nuovo sarà chiusa al traffico per due giorni a partire da lunedì 9 marzo. L'intervento riguarda le verifiche sugli elementi lapidei di una facciata di un edificio privato. La chiusura temporanea della strada si rende necessaria per permettere i lavori di ispezione e sicurezza. La strada resterà interdetta al traffico durante le operazioni.

Il 9 e 10 marzo è istituito il divieto di sosta e transito nel tratto di strada compreso tra via Trota e Largo Pescheria Vecchia Per i controlli da parte dei tecnici è infatti necessario il posizionamento di un automezzo di supporto, che occuperà la via nel tratto interessato dai rilievi. Il 9 e 10 marzo, quindi, è istituito il divieto di sosta e transito nel tratto di strada compreso tra via Trota e Largo Pescheria Vecchia. I veicoli provenienti da Ponte Nuovo (accesso Ztl) e da via Trota saranno deviati in via Sottoriva fino al termine dei lavori. VeronaSera è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Verona usa la nostra Partner App gratuita! 🔗 Leggi su Veronasera.it

