Ponte Paladini chiusa per 8 giorni la ciclopedonale
Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza comunica che, per consentire i lavori di ripristino e messa in sicurezza, la passerella ciclopedonale sul Ponte Paladini lungo la Strada Provinciale n. sarà chiusa per otto giorni. Durante questo periodo, sarà vietato l’accesso pedonale e ciclabile alla struttura, al fine di garantire la sicurezza di tutti gli utenti e completare gli interventi in modo efficace.
Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza definitiva della passerella ciclopedonale sul Ponte Paladini, lungo la Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud-Ovest, nei territori comunali di Piacenza e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
