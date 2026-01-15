Ponte Paladini chiusa per 8 giorni la ciclopedonale

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza comunica che, per consentire i lavori di ripristino e messa in sicurezza, la passerella ciclopedonale sul Ponte Paladini lungo la Strada Provinciale n. sarà chiusa per otto giorni. Durante questo periodo, sarà vietato l’accesso pedonale e ciclabile alla struttura, al fine di garantire la sicurezza di tutti gli utenti e completare gli interventi in modo efficace.

