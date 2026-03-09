Vergogna femminista le attiviste di Non una di meno cacciano le donne iraniane dal corteo video

Durante un corteo dell’8 marzo organizzato dalle attiviste di “Non una di meno” è stato ripreso un video in cui alcune partecipanti allontanano le donne iraniane presenti, considerate sgradite al gruppo. La scena ha suscitato polemiche, poiché le donne iraniane sono state escluse dalla manifestazione nonostante la presenza di alcune di loro nel corteo. La protesta si è concentrata sulla questione delle diverse visioni femministe e delle tensioni tra le attiviste.

Alla marea fucsia, come l'ha definita Repubblica, delle transfemministe scese in piazza l'8 marzo non piacciono le donne iraniane perseguitate dal regime degli ayatollah. Le attiviste di "Non una di meno" in corteo hanno cacciato, insultandole, un gruppo di donne testimoni della resistenza alla dittatura di Teheran e vittime della durissima repressione. Le transfemministe hanno formato una catena umana per impedire l'ingresso nel corteo alle iraniane che volevano ricordare le tante vittime del regime islamico. Per loro non c'è spazio. Troppo scomode. Troppo imbarazzante per chi condanna l'intervento anti-iraniano di Usa e Israele, simboli dell'Occidente 'cattivo'.