Forlì | Palazzo abbandonato blocca ciclabile e attira rifiuti l’area

Un edificio abbandonato in viale Appennino a Forlì causa l'abbandono di rifiuti e blocca la corsia ciclabile. I residenti segnalano che l’area degradata si riempie di rifiuti e rende difficile il passaggio in bicicletta. Il consigliere del Quartiere Resistenza chiede interventi urgenti al Comune per rimuovere i rifiuti e mettere in sicurezza la zona. La situazione preoccupa chi utilizza spesso quella strada.

Un’area di degrado crescente in viale Appennino a Forlì, con un palazzo abbandonato che funge da ricettacolo di rifiuti e ostacola la ciclabilità, solleva preoccupazioni tra i residenti e spinge il consigliere del Quartiere Resistenza a chiedere interventi al Comune. La situazione, a ridosso della Rocca di Ravaldino, necessita di un’azione per il rispetto del decoro e la sicurezza. La questione del palazzo abbandonato in viale Appennino torna a essere un punto critico nel panorama urbano di Forlì. Raffaele Acri, consigliere del Quartiere Resistenza, ha espresso la sua preoccupazione riguardo alle condizioni attuali dell’area, documentando una situazione che si aggrava nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu Viale Appennino, segnalato degrado nell'area del palazzo abbandonato: "Abbandono di rifiuti e ciclabile interrotta"Viale Appennino presenta un problema di degrado causato dall’abbandono di rifiuti e dalla ciclabile interrotta. Leggi anche: Rifiuti, Palazzo d’Orleans: "Referto Corte dei conti non blocca iter termovalorizzatori" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. IN CAMMINO VERSO LA REPUBBLICA, CICLO DI INCONTRI - Il primo incontro sarà in programma giovedì 19 febbraio, alle 17,30, a Palazzo del Mutilato "Fulcieri Paulucci di Calboli", via Maroncelli 3, Forlì - facebook.com facebook