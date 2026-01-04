Benedetta Rossi il casale nel verde delle Marche | due cucine l?arredamento bianco e in legno un giardino con orto e pollaio

Benedetta Rossi ha scelto un casale immerso nel verde delle Marche, caratterizzato da un arredamento in bianco e legno, con due cucine funzionali e un giardino con orto e pollaio. Questo luogo riflette la sua passione per la cucina casalinga e uno stile di vita semplice. È un ambiente tranquillo dove la tradizione si combina con il rispetto per la natura, creando uno spazio autentico e accogliente.

«Fatto in casa per voi», è uno dei motti più conosciuti della televisione italiana e lanciato da Benedetta Rossi. La celebre food blogger si racconta a Silvia Toffanin.

