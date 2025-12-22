Dodicesima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

In attesa del posticipo che metterà di fronte la capolista Virtus Bologna e Brescia, prima inseguitrice, nella dodicesima giornata basket Serie A 20252026, Milano si aggiudica il derby con Cantù(89-94), e aggancia il terzo posto in classifica. Venezia torna alla vittoria battendo Napoli(106-96). Secondo ko stagionale invece per Trapani, che cede in cada di Sassari(102-78). Gioisce tra le mure amiche Udine, che piega Trevisp(86-79), mentre Tortona supera Cremona in trasferta( 76-71). Reggio Emilia si impone su Trento(77-68), brutta sconfitta per Trieste a Varese(84-69). DODICESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI CANTÙ-MILANO 89-94 SASSARI-TRAPANI.

