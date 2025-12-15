Undicesima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

L'undicesima giornata della Serie A 2025/2026 di basket ha regalato sorprese e capovolgimenti di classifica, con Brescia che conquista il primato solitario dopo aver battuto Varese e grazie alla sconfitta della Virtus Bologna a Milano. Ecco i risultati e la situazione aggiornata della stagione.

Nell'undicesima giornata basket Serie A 20252026, Brescia batte Varese nell'anticipo per 102-94, ed è capolista solitaria, in virtù del ko della Virtus Bologna a Milano(74-63). Nelle altre sfide prevale il fattore casalingo: Trento(96-90 su Venezia), Trapani(91-73 contro Udine), Tortona(118-113 su Sassari dopo un tempo supplementare), Napoli(102-76 su Cremona), e Treviso(86-81 su Cantù). Nel secondo anticipo, Trieste supera Reggio Emilia(92-82). UNDICESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI TRIESTE-REGGIO EMILIA 92-82 BRESCIA-VARESE 102-94 TRENTO-VENEZIA 96-90 TRAPANI-UDINE 91-73 DERTHONA-SASSARI.

