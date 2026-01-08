Venezuela Caracas | 100 i morti in raid Usa Feriti Maduro e la moglie

Nella notte di sabato, un raid statunitense a Caracas ha causato circa 100 vittime, secondo fonti locali. L’operazione, mirata a catturare il presidente Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores, ha coinvolto diverse zone della capitale venezuelana. La situazione resta tesa, con aggiornamenti in corso sulle conseguenze dell’intervento e sulle condizioni di Maduro e della sua famiglia.

Sale a circa 100 morti il bilancio del raid statunitense condotto nella notte di sabato a Caracas, in Venezuela, con l’obiettivo di catturare il presidente Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores. A fornire il nuovo aggiornamento è stato il ministro dell’Interno venezuelano Diosdado Cabello, che ha definito l’operazione americana «un terribile attacco», avvertendo che il numero delle vittime potrebbe ulteriormente aumentare. Secondo quanto riferito da Cabello, oltre ai circa 100 morti, si contano un numero analogo di feriti. Tra le vittime figurano anche numerosi civili, comprese donne che si trovavano nelle loro abitazioni al momento dell’operazione militare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

