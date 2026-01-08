Trump vuole tenersi il Venezuela | Controllo Usa durerà per anni L' accusa di Caracas | Oltre 100 morti nell' attacco

Donald Trump ha dichiarato che il controllo degli Stati Uniti sul Venezuela potrebbe protrarsi per anni, senza precisare una tempistica certa. La situazione ha suscitato reazioni sia a Washington che a Caracas, dove si riportano accuse di violenze e vittime durante recenti attacchi. La permanenza americana nel paese sudamericano continua a essere oggetto di attenzione internazionale, evidenziando le tensioni in corso e le implicazioni geopolitiche di lungo termine.

Trump si sporca le mani di greggio: le confische in Venezuela e sulle navi nel mondo - Washington non si crea problemi a fare un frontale con la Cina nel dire che "controlleremo il petrolio venezuelano a tempo indeterminato", decidendo ... huffingtonpost.it

Meloni "legittima" Trump sul Venezuela ma il governo è in forte imbarazzo. Diritto internazionale cancellato, così anche l'Austria può riprendersi l'Alto Adige - Come potrà la comunità internazionale opporsi nel caso in cui la Cina dovesse invadere e conquistare Taiwan? affaritaliani.it

Donald Trump vuole prendersi la Groenlandia, o con l’azione militare o comprandosela. Gli europei hanno avvisato che dell’isola deve decidere il suo popolo e la Danimarca, ma la preoccupazione (soprattutto dopo il caso Venezuela) è alta. Se ci fosse un int - facebook.com facebook

#Groenlandia, Rubio: Trump vuole comprarla, non invaderla. Ma sul tavolo restano tutte le opzioni x.com

