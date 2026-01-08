Trump vuole tenersi il Venezuela | Controllo Usa durerà per anni L' accusa di Caracas | Oltre 100 morti nell' attacco
Donald Trump ha dichiarato che il controllo degli Stati Uniti sul Venezuela potrebbe protrarsi per anni, senza precisare una tempistica certa. La situazione ha suscitato reazioni sia a Washington che a Caracas, dove si riportano accuse di violenze e vittime durante recenti attacchi. La permanenza americana nel paese sudamericano continua a essere oggetto di attenzione internazionale, evidenziando le tensioni in corso e le implicazioni geopolitiche di lungo termine.
Il controllo degli Stati Uniti sul Venezuela potrebbe durare per mesi, se non addirittura per anni. La conferma arriva direttamente da Donald Trump, che durante un'intervista al New York Times ha detto di "non sapere" con precisione per quanto tempo l'amministrazione Usa avrà la supervisione sul. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Venezuela, Caracas: “100 i morti in raid Usa”. Feriti Maduro e la moglie
Leggi anche: Trump: "Il Venezuela vuole parlare con noi, potrei farlo" | Nuovo attacco Usa contro una nave della droga nel Pacifico, 3 morti
