Venezia 2026 | Martella punta su AI per fermare lo spopolamento

La campagna elettorale per le comunali di Venezia nel 2026 è iniziata sabato 7 marzo con un intervento di Martella, che ha annunciato l’uso dell’intelligenza artificiale come strumento principale per contrastare lo spopolamento nella città. Sono stati presentati piani e proposte volte a integrare tecnologie innovative per affrontare le sfide demografiche e migliorare i servizi pubblici. La discussione ha coinvolto diversi rappresentanti politici e cittadini presenti all’evento.

La campagna elettorale per le elezioni comunali di Venezia nel 2026 si è accesa sabato 7 marzo con l’intervento di Andrea Martella alla Pescheria di Rialto, dove centinaia di cittadini hanno ascoltato il candidato del centrosinistra delineare un progetto basato su innovazione tecnologica e cambiamento radicale rispetto all’amministrazione uscente. Mentre la visibilità era ridotta a causa della nebbia e le temperature si attestavano sui 7 gradi, il messaggio centrale riguardava la necessità di superare la continuità politica rappresentata da Venturini, considerato erede delle politiche di Brugnaro, per avviare una nuova fase di sviluppo economico e sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

