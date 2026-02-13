Sicilia interna | Troina chiede un Tribunale per fermare lo spopolamento e garantire l’accesso alla giustizia

Troina, nel cuore dell’entroterra siciliano, ha avviato una petizione per ottenere un nuovo Tribunale, puntando a fermare lo spopolamento e a garantire un accesso più facile alla giustizia per i residenti.

Giustizia al Confine: Un’Area Interna Siciliana Chiede un Tribunale per Invertire la Tendenza allo Spopolamento. L’Area Interna di Troina, un territorio che comprende quattordici comuni dell’ennese e si estende sui Nebrodi, ha presentato al Ministero della Giustizia una formale richiesta per il ripristino del Tribunale di Nicosia o l’istituzione di una nuova sede giudiziaria. La petizione, datata 13 febbraio 2026, mira a contrastare lo spopolamento e la marginalizzazione di una zona che soffre da tempo una carenza di servizi essenziali. L’iniziativa si inserisce nel dibattito sul disegno di legge n.🔗 Leggi su Ameve.eu

