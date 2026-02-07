D’Agostino a Calitri | Valorizzare i borghi per fermare lo spopolamento

D’Agostino a Calitri ha parlato di come rilanciare i piccoli paesi. Durante il congresso, il segretario di Forza Italia in provincia ha detto chiaramente che bisogna investire nelle zone interne, migliorare i servizi come sanità e strade, e sfruttare le potenzialità dei borghi per fermare lo spopolamento. Puntare sui territori significa aiutare le comunità a restare vive e a crescere.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso del congresso cittadino svoltosi a Calitri, il Segretario provinciale di Forza Italia Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, ha ribadito l’importanza di una politica concreta e radicata nei territori, capace di andare oltre le parole e di rafforzare i servizi essenziali delle aree interne, dalla sanità alle infrastrutture, valorizzando al contempo le potenzialità dei borghi come argine allo spopolamento. “Stamani siamo stati a Calitri per celebrare il congresso di Forza Italia. Anche in questa bella realtà della nostra provincia, abbiamo potuto constatare l’attenzione nei confronti di un partito moderato e realmente attento alle dinamiche del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

