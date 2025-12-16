Vela World Sailing approva i nuovi format olimpici verso Los Angeles 2028 Tutte le novità principali

Il Council di World Sailing ha recentemente approvato i nuovi format delle competizioni di vela in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, segnando un importante aggiornamento delle modalità di gara e delle discipline coinvolte. Queste novità mirano a rendere le regate più coinvolgenti e innovative, preparando il percorso verso le prossime Olimpiadi.

Dopo un lungo periodo di studio sono stati approvati nei giorni scorsi dal Council di World Sailing i nuovi format della vela in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Rispetto alla prima proposta emersa negli ultimi mesi c'è stato un piccolo passo indietro per venire incontro alle esigenze degli atleti (che avevano contestato duramente la bozza preliminare delle nuove regole), ma la direzione intrapresa dalla Federazione Internazionale resta quella di accontentare le richieste del CIO e soprattutto dei broadcaster. Questi nuovi format verranno provati già nei primi mesi del 2026 in occasione delle competizioni internazionali organizzate dalle varie classi olimpiche, in modo da fornire dei back importanti in attesa della decisione finale prevista entro il 31 maggio 2026.

