Jacobs torna ad allenarsi con coach Camossi | la decisione verso Los Angeles 2028

Marcell Jacobs riprende gli allenamenti con il coach Paolo Camossi, come annunciato dal presidente della Fidal Stefano Mei. La decisione segna un passo importante nel percorso del campione olimpico verso i prossimi appuntamenti, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per le sfide future, tra cui la possibile partecipazione a Los Angeles 2028. Un nuovo capitolo nella carriera di Jacobs, focalizzato sulla continuità e sul perfezionamento delle performance.

(Adnkronos) – “Marcell Jacobs tornerà ad allenarsi con Paolo Camossi”. A dare l’annuncio è il presidente della Fidal Stefano Mei, che sta seguendo da vicino il futuro agonistico del campione olimpico di Tokyo dei 100 metri e della 4×100, vincitore degli ultimi due ori europei dei 100 a Monaco di Baviera e Roma. Dopo due stagioni, si riunisce la coppia sportiva che ha segnato uno dei momenti più iconici dell’intera storia dell’atletica italiana nell’indimenticabile estate del 2021. “Sono fiero di poter annunciare questo ritorno – le parole del presidente Mei -. Jacobs è un patrimonio dello sport azzurro, ha ritrovato le motivazioni e può dare ancora tantissimo in pista, da qui alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, passando per gli Europei di Birmingham in agosto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

