Vela | allo Yacht Club de Monaco torna la Primo Cup
A Monaco si svolge la 42esima edizione della Primo Cup-UBS Trophy, una regata organizzata dallo Yacht Club de Monaco con il supporto di UBS, del Comune di Monaco e di North Sails. Oltre 350 velisti provenienti da vari Paesi partecipano alla competizione, che si svolge nelle acque monegasche. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante nel calendario della vela internazionale.
(LaPresse) A Monaco, occhi puntati sulla 42esima edizione della Primo Cup-UBS Trophy. Organizzata in collaborazione con UBS, con il supporto del Comune di Monaco e del fornitore di attrezzature North Sails, la regata riunisce oltre 350 velisti Paese che si sfidano nelle acque monegasche. Dalla categoria J70 alla Smeralda 888, dal Longtze Premier al Cape 31, la vela è la vera protagonista della competizione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Vela: al via la 42esima edizione della Primo Cup allo Yacht Club de Monaco
Leggi anche: Vela: allo Yacht Club de Monaco giovani velisti si sfidano alla Monaco Optimist Team Race
Altri aggiornamenti su Yacht Club de.
Temi più discussi: Lo Yacht Club Venezia presenta la stagione 2026: vela, regate internazionali e solidarietà tra calli e bacini; Yacht Club, tempo scaduto: il Comune revoca la concessione; Gli Optimist animano la stagione agonistica dello Yacht Club Rimini; Gli Optimist animano la stagione agonistica dello Yacht Club Rimini.
Vela: allo Yacht Club de Monaco torna la Primo Cup(LaPresse) A Monaco, occhi puntati sulla 42esima edizione della Primo Cup-UBS Trophy. Organizzata in collaborazione con UBS, con il supporto ... stream24.ilsole24ore.com
Vela: al via la 42esima edizione della Primo Cup allo Yacht Club de MonacoYacht Club de Monaco A Monaco, occhi puntati sulla 42esima edizione della Primo Cup-UBS ... msn.com
La nuova iniziativa sportiva, fortemente voluta dal presidente dello Yacht Club Cala dei Sardi Gianfranco Bacchi, promette di diventare un evento capace di distinguersi nel panorama nazionale. - facebook.com facebook