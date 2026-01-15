Pallamano | agli Europei 2026 partono bene Francia e Spagna

Gli Europei di pallamano 2026 sono iniziati con successo, segnando il debutto di Francia e Spagna. La prima giornata ha visto svolgersi quattro partite, con esiti che hanno già delineato alcune tendenze nei Gruppi A e C. Di seguito, un'analisi dettagliata delle sfide e dei risultati delle squadre coinvolte in questa prima fase del torneo.

La prima giornata degli Europei 2026 di pallamano si è ufficialmente aperta. Quattro le partite in programma, ecco come sono andate le cose nel dettaglio del Gruppo A e del Gruppo C. Gruppo A Affermazione tirata per la Spagna, che si impone 29-27 contro la Serbia. Furie Rosse che creano il break decisivo nel primo tempo, andando a riposo sul 19-15, e poi gestiscono la seconda frazione evitando il pieno rientro dei balcanici. Tarrafeta top scorer 6 gol. La Germania la spunta 30-27 nel confronto con un'Austria tenace che tiene botta quasi fino alla fine (12-8 dopo 30 minuti). Per i teutonici da registrare i 7 gol di Golla.

