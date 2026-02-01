Ciclismo su pista i quartetti dell’Italia partono bene agli Europei Rivelazione velocità a squadre

Gli azzurri iniziano bene a Konya. La squadra italiana di ciclismo su pista ha aperto gli Europei con un buon risultato, soprattutto nella prova dell’inseguimento femminile. Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini hanno già stabilito il nuovo record italiano in batteria, dando segni di una buona forma. La giornata si prospetta interessante per il ciclismo italiano su pista.

Si è alzato il sipario sugli Europei di ciclismo su pista 2026 a Konya in Turchia. Una prima mattinata positiva per i colori azzurri ed in particolare le migliori notizie sono arrivate dalla prova dell’inseguimento femminile con il quartetto azzurro composto da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini che ha realizzato il nuovo record italiano già in batteria (4:07.365). Le azzurre sono seconde alle spalle della Germania, con le tedesche hanno trovato un super 4:06.509, otto decimi meglio dell’Italia. Terza è la Gran Bretagna, attaccata al tempo dell’Italia. Saranno queste le tre squadre che probabilmente si divideranno i posti sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina gli Europei di ciclismo su pista hanno offerto alcune buone notizie dai quartetti italiani.

Questa mattina si sono aperte le qualificazioni per il team sprint femminile ai Campionati Europei di ciclismo su pista 2026.

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: buone risposte dai quartetti, brilla la velocità a squadre maschileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:55 Si chiude per il momento qui la nostra DIRETTA LIVE testuale. Appuntamento alle 17.00 con la sessione ... oasport.it

Ciclismo su pista: subito show azzurro nell’inseguimento a squadre. Secondo posto e record italiano in qualificaInizia nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana di ciclismo su pista agli Europei di Konya, in Turchia. Prima giornata dedicata alle ... oasport.it

