Pattinaggio artistico | un animale da gara! Rizzo è argento agli Europei Grassl fuori dalla top 10

Matteo Rizzo ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, confermando il suo ruolo di atleta di alto livello. L’evento ha visto anche la partecipazione di altri talenti, come Grassl, che si è classificato fuori dalla top 10. Questi risultati testimoniano l’importanza del pattinaggio artistico nel panorama sportivo italiano e il suo ruolo nelle prossime Olimpiadi di Milano Cortina.

Matteo Rizzo si conferma un vero, autentico, incredibile, animale da gara. L'azzurro ha conquistato l'argento ai Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, assicurandosi tra l'altro il secondo sport tricolore per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Prestazione da outstanding per il goiellino della nostra Nazionale, come sempre bravissimo a surfare sulla pressione facendosi trovare pronto in situazioni di estrema difficoltà. Si tratta del quarto metallo continentale della carriera. L'allievo di Deborah Sacchi, Ondrej Hotarek e papà Valter (quarto dopo lo shot) ha inaugurato il programma libero pattinato sulle note di " Interstellar " con un quadruplo toeloop messo definitivamente a posto, complice probabilmente anche una nuova ed efficace tipologia di entrata già vista nello short.

Naumov è stato convocato nella squadra di pattinaggio artistico degli Stati Uniti che parteciperà alle Olimpiadi invernali, un anno dopo la morte, in un incidente aereo a Washington DC, dei genitori che erano stati campioni del mondo di coppia nel 1994 - facebook.com facebook

