Il consiglio comunale di Vasto ha approvato una delibera proposta da Coldiretti che richiede una revisione della normativa sull’origine dei prodotti agricoli e alimentari. La decisione riguarda specificamente le regole relative all’origine doganale di questi prodotti. La delibera è stata approvata durante una riunione del consiglio comunale, che ha preso atto della proposta presentata dall’associazione Coldiretti.

Vasto chiede la revisione della disciplina sull'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Il consiglo comunale ha infatti approvato la delibera proposta da Coldiretti sulla revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Il provvedimento è stato approvato dalla maggioranza del centrosinistra e votato favorevolmente anche dai consiglieri di minoranza Maria Amato e Antonio Monteodorisio; mentre il consigliere Francesco Prospero e FdI hanno deciso di abbandonare l’aula. «Il provvedimento si è reso necessario perché i criteri attualmente adottati non garantiscono pienamente trasparenza e una corretta informazione ai consumatori» ha dichiarato il sindaco Francesco Menna. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

