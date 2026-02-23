Origine dei prodotti Comune e Coldiretti insieme contro l' Ue

Coldiretti ha portato avanti la sua battaglia per obbligare a indicare sui prodotti alimentari l’intera filiera, motivo che ha portato alla proposta di delibera approvata a Latina. La decisione mira a coinvolgere il Comune e l’Anci nel chiedere all’Unione Europea regole più chiare. La sindaca Matilde Celentano si prepara a impegnare l’Associazione dei Comuni italiani in questa iniziativa concreta. La questione riguarda la trasparenza e la tracciabilità dei cibi.

Indicare sui prodotti alimentari l'intera filiera. È la battaglia nazionale della Coldiretti, che approda anche a Latina, con una proposta di delibera di Consiglio approvata in commissione Bilancio per dare mandato alla sindaca, Matilde Celentano, di impegnare l'Anci nel chiedere all'Unione europea la modifica al regolamento continentale sull'origine dei prodotti. In commissione è stato fatto un esempio, quello sulla pasta: nel caso venga usato grano coltivato in altri Paesi, magari dove per coltivarlo vengono utilizzate anche sostanze non consentite in Italia, ma questo sia poi macinato impastato e trafilato in Italia, la pasta risulterebbe "made in Italy".