Apice il Comune chiede la revisione dei criteri di classificazione dei Comuni montani

Il Comune di Apice chiede ufficialmente una revisione dei criteri usati per classificare i Comuni montani. L’amministrazione si lamenta di essere stata esclusa dall’elenco e sostiene che i criteri attuali non siano giusti. Apice ha già inviato una nota formale per chiedere un riesame, sperando di ottenere un riconoscimento più equo e aggiornato.

Il Comune di Apice ha formalmente espresso la propria preoccupazione e il proprio dissenso in merito ai criteri di classificazione dei Comuni montani previsti dalla Legge 12 settembre 2025, n. 131, che hanno determinato l'esclusione del territorio comunale dall'elenco dei Comuni riconosciuti come montani. Tale esclusione non rispecchia le reali caratteristiche territoriali, sociali ed economiche del Comune. Apice presenta infatti condizioni strutturali e ambientali assimilabili a quelle di numerosi Comuni già riconosciuti come montani, con particolare riferimento all'elevata pendenza del territorio, alla fragilità idrogeologica e a persistenti criticità socio-economiche.

