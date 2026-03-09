vasco rossi da domani i fan a caccia di posti per la prova generale del 29 maggio a rimini

Da domani, gli iscritti al Blasco fan club potranno prenotare i biglietti per la prova generale di Vasco Rossi che si terrà il 29 maggio a Rimini. L’evento è stato annunciato e i fan sono già pronti a mettersi in fila per assicurarsi un posto. La disponibilità dei posti sarà limitata e le prenotazioni saranno aperte esclusivamente ai membri del club ufficiale.

Rimini, 9 marzo 2026 – Il momento tanto atteso dai fan di Vasco Rossi è arrivato. Da domani tutti gli iscritti al Blasco fan club, il club ufficiale dei ‘fedelissimi’ di Vasco, potranno prenotarsi per il soundcheck del 29 maggio a Rimini. Si tratta della prova generale aperta ai fan (e gratuita) che il Komandante e la sua band faranno il giorno prima del concerto allo stadio ‘Romeo Neri’, che aprirà il nuovo tour di Vasco. Sono oltre 20mila i posti a disposizione per il soundcheck. «Scaldiamo i motori a Rimini nella mia Emilia-Romagna! Domani parte la prenotazione per il soundcheck di Rimini del 29 maggio. Cos’è il soundcheck? È l’esclusiva prova generale del tour, aperta solo agli iscritti del Blasco fan club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

